x+81x^{-1}=18 81x^{-1} означает 81х в первой отрицательной степени
Алгебра
x+81x^{-1}=18 81x^{-1} означает 81х в первой отрицательной степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х + 81 / X = 18 X + 81 / X - 18 = 0 (X² - 18 * X + 81) / X = 0 (X - 9)² / X = 0 X = 9
Гость:
[latex]\\x+81x^{-1}=18\\ x+\frac{81}{x}-18=0|\cdot x\\ x^2+81-18x=0\\ x^2-18x+81=0\\ (x-9)^2=0\\ x=9 [/latex]
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