cos2x:cosx=0 решение уравнения

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Дробь равна нулю, если числитель равен нулю, а знаменатель нулю не равен. В данном случае cos 2*Х = 0 cos X ≠ 0 2 * Х = π/2 + π * n X ≠ π/2 + π * m X = π/4 + π * n / 2 Если числитель равен нулю, то знаменатель нулю не равен.