cos2x:cosx=0 решение уравнения

Алгебра
cos2x:cosx=0 решение уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь равна нулю, если числитель равен нулю, а знаменатель нулю не равен. В данном случае    cos 2*Х = 0                    cos X ≠ 0   2 * Х = π/2 + π * n          X ≠ π/2 + π * m   X = π/4 + π * n / 2 Если числитель равен нулю, то знаменатель нулю не равен.
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