Укажите валентности элементов в соединениях: (цифры-это индекс) CaBr2 SO2 As2O5 Al2S3 Ba3P2 FeO

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CaBr2 Ca 2валентность Вr 1валентность SO2 S 4валентность О 2валентность As2O5 As 5валентность О 2валенстность Al2S3 Al3валентность S 2валенстность Ва3Р2 Ва 2валентность Р 3валенстность FeO Fe 2 валенстность О 2валенстность