Укажите валентности элементов в соединениях: (цифры-это индекс) CaBr2 SO2 As2O5 Al2S3 Ba3P2 FeO

Химия
Укажите валентности элементов в соединениях: (цифры-это индекс) CaBr2 SO2 As2O5 Al2S3 Ba3P2 FeO
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaBr2    Ca 2валентность Вr 1валентность SO2       S 4валентность   О 2валентность As2O5    As 5валентность  О 2валенстность Al2S3      Al3валентность   S 2валенстность Ва3Р2      Ва 2валентность  Р 3валенстность  FeO      Fe 2 валенстность   О 2валенстность  
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