1.В равнобокой трапеции длина боковой стороны 2d,длины оснований 5d и 7d.Найдите углы трапеции. 2.Найдити углы параллелограмма,если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны парал...

Геометрия
1.В равнобокой трапеции длина боковой стороны 2d,длины оснований 5d и 7d.Найдите углы трапеции. 2.Найдити углы параллелограмма,если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Полуразность оснований  (7*d - 5*d) / 2 = d, косинус угла при основании  d / (2*d) = 1/2 ,  поэтому у трапеции  2 угла по 60 градусов и 2 угла по 120 градусов.   2) Синус острого угла параллелограмма равен 1/2 ,  поэтому у параллелограмма 2 угла по 30 градусов и 2 угла по 150 градусов
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