1.В равнобокой трапеции длина боковой стороны 2d,длины оснований 5d и 7d.Найдите углы трапеции. 2.Найдити углы параллелограмма,если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны парал...
Геометрия
1.В равнобокой трапеции длина боковой стороны 2d,длины оснований 5d и 7d.Найдите углы трапеции. 2.Найдити углы параллелограмма,если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Полуразность оснований (7*d - 5*d) / 2 = d, косинус угла при основании d / (2*d) = 1/2 , поэтому у трапеции 2 угла по 60 градусов и 2 угла по 120 градусов. 2) Синус острого угла параллелограмма равен 1/2 , поэтому у параллелограмма 2 угла по 30 градусов и 2 угла по 150 градусов
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