какое перемещение совершает самолёт за 10с прямоленейного разбега при начальной скорости 10 м/с и ускорении 1,5м/с2
Физика
какое перемещение совершает самолёт за 10с прямоленейного разбега при начальной скорости 10 м/с и ускорении 1,5м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = V * t + a * t² / 2 В данном случае S = 10 * 10 + 1,5 * 10² / 2 = 100 + 75 = 175 м.
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