какое перемещение совершает самолёт за 10с прямоленейного разбега при начальной скорости 10 м/с и ускорении 1,5м/с2

Физика

какое перемещение совершает самолёт за 10с прямоленейного разбега при начальной скорости 10 м/с и ускорении 1,5м/с2

Автор: Гость