задайте формулой линейную функцию,график который проходит через начало координат и точку M(3; -4,5). найдите точку пересечения этого графика с прямой х-2у+4=0.
Алгебра
задайте формулой линейную функцию,график который проходит через начало координат и точку M(3; -4,5). найдите точку пересечения этого графика с прямой х-2у+4=0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начало координат точка О(0;0) линейная функция задается формулой y=kx+b, где k,b - действительные числа точки О(0;0) и M(3; -4,5) принадлежат данной линейной функции, значит 0=k*0+b -4.5=3k+b с первого равенства получаем, что b=0 -4.5=3k+b -4.5=3k+0 -4.5=3k k=-4.5/3 k=-1.5 значит искомая линейная функция задается формулой y=-1.5x Ищем точку пересечения прямых y=-1.5x и х-2у+4=0. y=-1.5x х-2у+4=0. x-2(-1.5x)+4=0 x+3x=-4 4x=-4 x=-4/4 x=-1 y=-1.5x=-1.5*(-1)=1.5 значит точка их пересечения (-1;1.5)
Гость:
Уравнение прямой в функциональном виде Y = -3/2 * X Запишем уравнение известной прямой в функциональном виде 2 * Y = X + 4 или Y = 1/2 * X + 2 Для нахождения точки пересечения прямых приравняем правые части их уравнений -3/2 * X = 1/2 * X + 2 , откуда -2 * Х = 2 или Х = -1 и тогда Y = -3/2 * (-1) = 3/2 Итак, прямые пересекаются в точках (-1; 1,5)
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