1.Высота ромба делит его сторону пополам.Найдите углы ромба. 2.Угол между диагоналями прямоугольника равен 80 градусов.Найдите угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
Геометрия
1.Высота ромба делит его сторону пополам.Найдите углы ромба. 2.Угол между диагоналями прямоугольника равен 80 градусов.Найдите угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если высота делит сторону ромба пополам, то сторона равна меньшей диагонали, то есть треугольник, образованный меньшей диагональю и двумя сторонами - равносторонний. Следовательно, углы ромба 60 и 120 градусов. 2. Треугольник, образованный меньшей стороной и точкой пересечения диагоналей, равнобедренный с углом при вершине 80 градусов, поэтому углы между диагоналями и меньшей стороной -углы при основании треугольника и равны по (180 - 80)/2 = 50 градусов
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