Длина окружности цветочной клумбы,имеющей форму круга,равна 18,84 м.Вычислите площадь цветочной клумбы.

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Длина окружности вычисляется по формуле L = 2 * π * R. В данном случае R = L / (2 * π) ≈ 18,84 / 6,28 = 3 м. Тогда площадь клумбы S = π * R² ≈ 3,14 * 3² = 28,26 м².