Длина окружности цветочной клумбы,имеющей форму круга,равна 18,84 м.Вычислите площадь цветочной клумбы.
Математика
Длина окружности цветочной клумбы,имеющей форму круга,равна 18,84 м.Вычислите площадь цветочной клумбы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности вычисляется по формуле L = 2 * π * R. В данном случае R = L / (2 * π) ≈ 18,84 / 6,28 = 3 м. Тогда площадь клумбы S = π * R² ≈ 3,14 * 3² = 28,26 м².
Гость:
Находим радиус окружности из формлы длины окружности. l=2πr r=l/2π = 18,84/2*3,14 = 3 (м) Находим площадь круга по формуле. S=πr² S=3,14*3²=28,26 (м²) Ответ. 28,26 м²
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