найдите точку пересечения графиков линейных функций y=-2x+4 y=3x-4

Алгебра
найдите точку пересечения графиков линейных функций y=-2x+4 y=3x-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для нахождения абсциссы точки пересечения прямых приравняем сначала правые части их уравнений   -2 * Х + 4 = 3 * Х - 4 ,  откуда  5 * Х = 8  или  Х = 1,6.  Тогда Y = -2 * 1,6 + 4 = 0,8. Итак, прямые пересекаются в точке (1,6; 0,8)
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