найдите точку пересечения графиков линейных функций y=-2x+4 y=3x-4

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Для нахождения абсциссы точки пересечения прямых приравняем сначала правые части их уравнений -2 * Х + 4 = 3 * Х - 4 , откуда 5 * Х = 8 или Х = 1,6. Тогда Y = -2 * 1,6 + 4 = 0,8. Итак, прямые пересекаются в точке (1,6; 0,8)