найти координаты точек пересечения графика линейной функции y=1,2x-5,7 с осями координат
Алгебра
найти координаты точек пересечения графика линейной функции y=1,2x-5,7 с осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с осью х: 1,2х-5,7=0 1,2х=5,7 х=4,75 (4,75;0) с осью у: у=-5,7 (0;-5,7)
Гость:
1) С осью Ох, у=0 1,2х-5,7=0 1,2х=5,7 х=5,7:1,2 х=4,75 (4,75; 0) 2) С осью Оу, х=0 у=1,2*0-5,7=-5,7 (0; -5,7)
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