Известно,что 1 дм^3 равен 1 л. Сколько литров воды вмещается в сосуд кубической формы высотой 20 см. ?

Математика
Известно,что 1 дм^3 равен 1 л. Сколько литров воды вмещается в сосуд кубической формы высотой 20 см. ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=h^3 V=20^3=20*20*20=8000 (куб.см)=8 куб.дм=8 л Ответ: 8 литров.  
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