Недавно на телеэкранах с успехом прошел сериал ,, Не родись красивой,, . Героиня сериала от природы не обладала внешней красотой , однако благодаря знаниям , упорству,доброте сумела добиться успеха в жизни.   Напиши несколько с...

Гость: Гость:

Нужно верить в себя! Не бывает некрасивых людей, есть красивые внешне, но бездушные, есть люди, красивые внутренне. Внешний вид всегда можно исправить, но душу уже не переделать. Не нужно думать, что ты некрасив, думай, что ты самый красивый и люди будут видеть тебя таким! И помни самое главное и самое дорогое богатство человека - это его душа! Внешность обманчива, но её всегда можно исправить в лучшую сторону