написать уравнение реакций с помощью которых можно совершать следующие действия H2S- больше S- больше SO2- больше SO3- больше H2SO4- больше CUSO4

Химия

написать уравнение реакций с помощью которых можно совершать следующие действия H2S- больше S- больше SO2- больше SO3- больше H2SO4- больше CUSO4

Автор: Гость