написать уравнение реакций с помощью которых можно совершать следующие действия H2S- больше S- больше SO2- больше SO3- больше H2SO4- больше CUSO4
Химия
написать уравнение реакций с помощью которых можно совершать следующие действия H2S- больше S- больше SO2- больше SO3- больше H2SO4- больше CUSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. H2S=S+H2 2. S+O2=SO2 3. SO2+O2=SO3 4. SO3+H2O=H2SO4 5. H2SO4+CuO=CuSO4+H2O
Гость:
H2S=S+H2 S+O2=SO2 2SO2+O2=2SO3 SO3+H2O=H2SO4 H2SO4+Cu=CuSO4+H2стрелочка вверх, т.к выделяется газ
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