У каких электронов - второго или третьего слоя - связь я ядром прочнее? Почему?

Химия
У каких электронов - второго или третьего слоя - связь я ядром прочнее? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
связь электронов второго слоя прочнее с ядром. ядро заряжно положительно а електроны отрицательно, поэтому они я притягиваются друг к другу. и чем ближе они находятся тем сильнее притягиваются.
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