первые полтора часа тело двигалось со скоростью30 м/c затем 30 мин затем 30 мин стояло,проехало со скоростью72км/ч 216км.Найти среднюю скорость

Гость: Гость:

за полтора часа тело преодолело 30 * 1,5 = 45 км, поэтому его полный путь 45 + 216 = 261 км. На него тело затратило 1,5 + 1/2 + 216/72 = 2 + 3 = 5 часов, поэтому его средняя скорость 261 / 5 = 52,2 км/ч.