К каким басням можно отнести пословицы и поговорки?Молодец среди овец,а на молодца - и сам овца. По себе не судят. Где родился,там и сгодился. Как аукнется,так и откликнется. НЕ пори,когда шить не умеешь. Не рой другому яму,сам...

Литература

К каким басням можно отнести пословицы и поговорки?Молодец среди овец,а на молодца - и сам овца. По себе не судят. Где родился,там и сгодился. Как аукнется,так и откликнется. НЕ пори,когда шить не умеешь. Не рой другому яму,сам в неё попадёшь.

Автор: Гость