К каким басням можно отнести пословицы и поговорки?Молодец среди овец,а на молодца - и сам овца. По себе не судят. Где родился,там и сгодился. Как аукнется,так и откликнется. НЕ пори,когда шить не умеешь. Не рой другому яму,сам...

Литература
К каким басням можно отнести пословицы и поговорки?Молодец среди овец,а на молодца - и сам овца. По себе не судят. Где родился,там и сгодился. Как аукнется,так и откликнется. НЕ пори,когда шить не умеешь. Не рой другому яму,сам в неё попадёшь.
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Гость:
Жизнь Зеркало и Обезьяна Лебедь, рак и щука Волк на псарне ? Ворона и лисица
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