Найдите в предложениях цельные словосочетания: 1.Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. 2Стоячая вода гниёт. 3 Плохая стоянка лучше доброго похода.4 . Много прежних знакомых перестало ездить к Т...
Русский язык
Найдите в предложениях цельные словосочетания: 1.Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. 2Стоячая вода гниёт. 3 Плохая стоянка лучше доброго похода.4 . Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.5.Пела она простую рязанскую песню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около полудня множество облаков. Стоячая вода лучше похода Много знакомых перестало ездить Татьяне Борисовне
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