Найдите в предложениях цельные словосочетания: 1.Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. 2Стоячая вода гниёт. 3 Плохая стоянка лучше доброго похода.4 . Много прежних знакомых перестало ездить к Т...

Русский язык

Найдите в предложениях цельные словосочетания: 1.Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. 2Стоячая вода гниёт. 3 Плохая стоянка лучше доброго похода.4 . Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.5.Пела она простую рязанскую песню

Автор: Гость