Найдите в предложениях цельные словосочетания: 1.Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. 2Стоячая вода гниёт. 3 Плохая стоянка лучше доброго похода.4 . Много прежних знакомых перестало ездить к Т...

Русский язык
Найдите в предложениях цельные словосочетания: 1.Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. 2Стоячая вода гниёт. 3 Плохая стоянка лучше доброго похода.4 . Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.5.Пела она простую рязанскую песню
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около полудня  множество  облаков. Стоячая вода  лучше  похода Много  знакомых перестало ездить Татьяне Борисовне
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