Автор сочинения:"О горном деле и металлургии в двенадцати книгах"?
История
Автор сочинения:"О горном деле и металлургии в двенадцати книгах"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор сочинения:"О горном деле и металлургии в двенадцати книгах"-это Георгия Агрикола
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