Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 ч , а легковая атомашина - за 6 ч. Какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч?

Гость: Гость:

Пусть х км расстояние от города до деревни, тогда х/8 км/ч - скорость автобуса х/6 км/ч - скорость автомобиля 5 * х/8 = 5х/8 км расстояние которое пройдет автобус за 5 ч 4 * х/6 = 2х/3 км расстояние которое пройдет автомобиль за 4 ч Сравним 2х/3 и 5х/8 приведем к общему знаменятелю: 16х/24 > 15х/24 Ответ. Расстояние пройденное автомобилем за 4 больше, чем расстояние пройденное автобусом за 5 ч.