Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 ч , а легковая атомашина - за 6 ч. Какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч?
Математика
Автобус проходит расстояние от города до деревни за 8 ч , а легковая атомашина - за 6 ч. Какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км расстояние от города до деревни, тогда х/8 км/ч - скорость автобуса х/6 км/ч - скорость автомобиля 5 * х/8 = 5х/8 км расстояние которое пройдет автобус за 5 ч 4 * х/6 = 2х/3 км расстояние которое пройдет автомобиль за 4 ч Сравним 2х/3 и 5х/8 приведем к общему знаменятелю: 16х/24 > 15х/24 Ответ. Расстояние пройденное автомобилем за 4 больше, чем расстояние пройденное автобусом за 5 ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
дана равнобедренная трапеция ABCD. Пенпендикуляр, проведенный из вершины B к большому основанию AD, делит это основание на два отрезка, больший из...
Физика
первые полтора часа тело двигалось со скоростью30 м/c затем 30 мин затем 30 мин стояло,проехало со скоростью72км/ч 216км.Найти среднюю скорость
Литература
К каким басням можно отнести пословицы и поговорки?Молодец среди овец,а на молодца - и сам овца. По себе не судят. Где родился,там и сгодился. Как ...