дана равнобедренная трапеция ABCD. Пенпендикуляр, проведенный из вершины B к большому основанию AD, делит это основание на два отрезка, больший из которых равен 7 см. найдите среднюю линию трапеции

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Средняя линия трапеции равна половине суммы длин оснований. Точку пересечения высоты, опущенной из вершины В с основанием обозначим через М, тогда АМ=х, а МD=7. Из вершины С также проведем высоту к AD точка пересечения N.Так трапеция равнобокая, то AM=AN=x. А длина ВС=7-х, вся длина AD=7+x. Тогда средняя линия трапеции равна (BC+AD)/2, т.е.(7-х+7+х)/2=14/2=7