B2 В равнобедреной трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне, угол A=60 градусов, AD=24см, BC=12см. Найдте периметр трапеции
Геометрия
B2 В равнобедреной трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне, угол A=60 градусов, AD=24см, BC=12см. Найдте периметр трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ВD перпендикулярна боковой стороне АВ, то рассмотрим прямоугольный треугольник АВD. Так угол В прямой, а угол А=60, то угол ADC равен 30 градусов, сторона АD является гипотенузой. А в прямоугольном треугольнике, катет, лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине длины гипотенузы, значит сторона АВ=12, а трапеция равнобедренная, значит и СD=12. Тогда периметр равен 12+12+12+24=60
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