3 поросенка и 2 ягненка весят 23 кг, а 2 поросенка и 3 ягненка весят 22 кг. Сколько весит один поросенок и один ягненок?

Алгебра

3 поросенка и 2 ягненка весят 23 кг, а 2 поросенка и 3 ягненка весят 22 кг. Сколько весит один поросенок и один ягненок?

Автор: Гость