3 поросенка и 2 ягненка весят 23 кг, а 2 поросенка и 3 ягненка весят 22 кг. Сколько весит один поросенок и один ягненок?
Алгебра
3 поросенка и 2 ягненка весят 23 кг, а 2 поросенка и 3 ягненка весят 22 кг. Сколько весит один поросенок и один ягненок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему: 3п + 2я = 23 2п + 3я = 22 Сложим оба уравнения, получим: 5п + 5я = 45, п + я = 9 п = 9 - я 3(9 - я) + 2я = 23 27 - 3я + 2я = 23 я = 4 п = 9 - 4 = 5 Ответ. поросенок весит 5 кг, ягненок - 4 кг.
Гость:
Пусть поросенок весит x, а ягненок y кг, тогда 3x+2y=23 2x+3y=22 Откуда 3x=23-2y => x=(23-2y)/3 2*(23-2y)/3 +3y=22 2*(23-2y)+9y=66 46-4y+9y=66 5y=20 => y=4 Тогда x=(23-2y)/3=(23-8)/3=5 Ответ: Поросенок весит 5кг, а ягненок - 4 кг
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