название помехоустойчивого кода
Экономика
название помехоустойчивого кода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
морзе До середины 20-х годов XX века использовался специальный помехоустойчивый код Морзе. Со временем были изобретены различные способы помехозащитной записи звука и появилась звуковая радиосвязь, в человеческий быт вошли радиоприёмники. Сегодня существует очень много мощных радиостанций. Чтобы не испытывать взаимных помех, они работают на разных радиоволнах — длинных, средних, коротких, ультракоротких и дециметровых. Но до сих пор в экстремальных ситуациях, когда существуют сильные природные помехи, используют радиотелеграфный способ передачи информации.
Гость:
если без лишнейинформации то просто Морзэ
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