Найдите координаты вектора CD если C(-1;6) D(3;-2).
Геометрия
Найдите координаты вектора CD если C(-1;6) D(3;-2).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CD {3-(-1); -2-6} = CD {4; -8}
Гость:
CD(3-(-1);-2-6) CD(4;-8)
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