купили 12 бутылок газировки в обмен сдали 8 пустых бутылок узнать сстоимость полной и пустой бутылок и сколько доплатили?
Математика
купили 12 бутылок газировки в обмен сдали 8 пустых бутылок узнать сстоимость полной и пустой бутылок и сколько доплатили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это задание решается только подстановкой своих значений или написать просто выражение х - стоимость одной бутылки с водой y - стоимость одной пустой бутылки z - доплата 12х - 8y = z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
3 поросенка и 2 ягненка весят 23 кг, а 2 поросенка и 3 ягненка весят 22 кг. Сколько весит один поросенок и один ягненок?
Геометрия
B2 В равнобедреной трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне, угол A=60 градусов, AD=24см, BC=12см. Найдте периметр трапеции