составь предложение из рассыпавшихся слов: рождается, существо, как, социальное, как, человек,биологическое, развивается

География
составь предложение из рассыпавшихся слов: рождается, существо, как, социальное, как, человек,биологическое, развивается
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек, как биологическое существо - рождается, как социальное - развивается.
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