tg(3x + 45 градусов)=1/ на корень из 3
Алгебра
tg(3x + 45 градусов)=1/ на корень из 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * X + π/4 = π/6 + π * n 3 * X = -π/12 + π * n X = -π/36 + π * n / 3 , n ∈ Z
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