Почему реки и озера нагреваются солнечными лучами медленнее,чем суша?

Физика
Почему реки и озера нагреваются солнечными лучами медленнее,чем суша?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это задача по теме "Излучение"  Поверхность суши темная, а темная поверхность быстрее нагревается солнечным излучением, чем светлая (но и быстрее остывает)
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