На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю? Сопротивлением воздуха тпренебречь

Физика

На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю? Сопротивлением воздуха тпренебречь

Автор: Гость