На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю? Сопротивлением воздуха тпренебречь

Физика
На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю? Сопротивлением воздуха тпренебречь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота стрелы   H = V² / (2 * g) = 10² / (2 * 9,8) = 100 / 19,6 ≈ 5,1 м. Путь стрелы  2 * 5,1 = 10,2 м, перемещение стрелы равно нулю, так как стрела возвращается в ту же точку, откуда вылетела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
даны точки А(1,1,1), В(2,2,1), С(2,1,2). найти угол
Ответить
Математика
Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой ...
Ответить
Физика
Почему реки и озера нагреваются солнечными лучами медленнее,чем суша?
Ответить
География
составь предложение из рассыпавшихся слов: рождается, существо, как, социальное, как, человек,биологическое, развивается
Ответить
Геометрия
точка касания окружности вписанной в прямоугольный треугольник делит один из его катетов на отрезки 8 см и 2 см. Найдите стороны треугольника
Ответить