На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю? Сопротивлением воздуха тпренебречь
Физика
На какую высоту поднимается стрела выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с? Чему равно перемещение стрелы при падении ее на землю? Сопротивлением воздуха тпренебречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота стрелы H = V² / (2 * g) = 10² / (2 * 9,8) = 100 / 19,6 ≈ 5,1 м. Путь стрелы 2 * 5,1 = 10,2 м, перемещение стрелы равно нулю, так как стрела возвращается в ту же точку, откуда вылетела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дополни задачу числом так,чтобы ее можно было решить тремя способами.реши задачу составляя выражения. В одной коробке было 6 карандашей,а в другой ...
География
составь предложение из рассыпавшихся слов: рождается, существо, как, социальное, как, человек,биологическое, развивается