даны точки А(1,1,1), В(2,2,1), С(2,1,2). найти угол
Алгебра
даны точки А(1,1,1), В(2,2,1), С(2,1,2). найти угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB = (2 - 1 ; 2 - 1 ; 1 - 1) = (1; 1; 0) AC = (2 - 1 ; 1 - 1 ; 2 - 1) = (1; 0; 1) BC = (2 - 2 ; 1 - 2; 2 - 1) = (0; -1; 1) I AB I = I AC I = I BC I = √ 2 , поэтому треугольник АВС равносторонний и все углы в нем равны по 60 градусов.
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