8 ¹/₁₂- 3 ⁴/₁₅ -1 ⁷/₃₀=
Математика
8 ¹/₁₂- 3 ⁴/₁₅ -1 ⁷/₃₀=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переведем в неправильные дроби 97/12 - 49/15 - 37/30 = приведем к общему знаменателю 485/60-196/60-74/60= 215/60 сократим на 5 =43/12 переведем в смешанную дробь = 3 7/12
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