В парке прямоугольной формы длиной 160 м и шириной 80 м на расстоянии двух метров от ограды сделана аллея.Найдите ее длину.

Гость: Гость:

надо отнять по 2 метра с каждой стороны прямоугольника, то есть от 160 -2-2=156 м 80-2-2=76 м. Теперь длинна алеи вдоль длинной стороны парка - 156 м и вдоль короткой 76. Если аллея тоже прямоугольная (проходит по краю всего парка) - тогда суммируем 2 длинные и две короткие аллеи = 156+156+76+76=464 м