В парке прямоугольной формы длиной 160 м и шириной 80 м на расстоянии двух метров от ограды сделана аллея.Найдите ее длину.

Математика
В парке прямоугольной формы длиной 160 м и шириной 80 м на расстоянии двух метров от ограды сделана аллея.Найдите ее длину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо отнять по 2 метра с каждой стороны прямоугольника, то есть от 160 -2-2=156 м 80-2-2=76 м. Теперь длинна алеи вдоль длинной стороны парка - 156 м и вдоль короткой 76. Если аллея тоже прямоугольная (проходит по краю всего парка) - тогда суммируем 2 длинные и две короткие аллеи = 156+156+76+76=464 м
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