Составить слова из букв С,М,Б,Р,О,Ь по схеме ...О...Ь. Уже составлено боль, соль, моль, лось, робь, нужно мин. 8 слов
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Составить слова из букв С,М,Б,Р,О,Ь по схеме ...О...Ь. Уже составлено боль, соль, моль, лось, робь, нужно мин. 8 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БРОСЬ А в ваших словах есть буква "л", которая не заявлена в задании. если в задании всё-таки есть буква Л, тогда: еще слова: сбор, роль, бор, мор, лор (врач), лоб, смоль (есть такое слово = смола: черный, как смоль), лом, рос (можно глаголы?).
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