5 окуней весят столько же , сколько и 2 леща , и лещ тяжелее окуня на 360 граммов. Сколько весит окунь ? Помогите!!!
Математика
5 окуней весят столько же , сколько и 2 леща , и лещ тяжелее окуня на 360 граммов. Сколько весит окунь ? Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360г=0,360кг допустим, окунь весит х кг, тогда 5х=2(х+0,360) 5х=2х+0,720 5х-2х=0,720 х=0,720/3 х=0,240г один окунь проверим 0,240*5=1,2кг 5 окуней (0,240+0,360)*2=1,2кг 2леща 1,2=1,2
Гость:
5 окуней = 2 леща 1 лещ - ? г., на 360г. > окуня 1 окунь - ?г. Решение: Допустим окунь - х г. лещ - (х+360)г. 5х=2(х+360) 5х=2х+720 5х-2х=720 3х=720 х=720:3 х=240 (г.) - масса одного окуня. [latex]5\cdot240=2(240+360)[/latex] [latex]1200=2\cdot600[/latex] 1200=1200 Для пущей уверенности можно определить вес одного леща 240+360=600 (г.) - масса одного леща и проверяем верно ли то, что масса пяти окуней равна массе двух лещей [latex]5\cdot240=2\cdot600[/latex] 1200=1200 Ответ: 240 грамм весит один окунь.
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