Задача-шутка Проолжи ряд на 2 буквы, сохраняя закономерность: О,Д,Т,Ч,П,...
Математика
Задача-шутка Проолжи ряд на 2 буквы, сохраняя закономерность: О,Д,Т,Ч,П,...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К,Ж,Р,Е,Ш,А,З,М и т.д.
Гость:
О(один) ,Д (два), Т (три), Ч (четыре), П (пять), Ш (шесть), С (семь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
40 кг раствора соли разлили в два сосуда так, что во втором сосуде чистой соли оказалось на 2 кг соли больше, чем в первом сосуде. Если во второй с...
Математика
5 окуней весят столько же , сколько и 2 леща , и лещ тяжелее окуня на 360 граммов. Сколько весит окунь ? Помогите!!!
Математика
Максимальная скорость,с которой может двигаться заяц-русак ,на 25 км в час,или в 2 часа,больше скорости землеройки.С какой максимальной скоостью мо...
Русский язык
Составить слова из букв С,М,Б,Р,О,Ь по схеме ...О...Ь. Уже составлено боль, соль, моль, лось, робь, нужно мин. 8 слов
Математика