7- х/2 = 3+7х/2 / - обозначает обыкновенную дробь. (6х+7/7) + (3+5х/8) = 3 скобками я просто отделила дроби.

Алгебра
7- х/2 = 3+7х/2 / - обозначает обыкновенную дробь. (6х+7/7) + (3+5х/8) = 3 скобками я просто отделила дроби.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7-х/2=3+7х/2 (домножеам на 2)     14-х=6+7х     6х=8     х=0,75   2)(6х+7/7)+(3+5х/8)=3   (домножаем на 56)     48х+56+21+35х=168     83х=91     х=91/83    
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