7- х/2 = 3+7х/2 / - обозначает обыкновенную дробь. (6х+7/7) + (3+5х/8) = 3 скобками я просто отделила дроби.
Алгебра
7- х/2 = 3+7х/2 / - обозначает обыкновенную дробь. (6х+7/7) + (3+5х/8) = 3 скобками я просто отделила дроби.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7-х/2=3+7х/2 (домножеам на 2) 14-х=6+7х 6х=8 х=0,75 2)(6х+7/7)+(3+5х/8)=3 (домножаем на 56) 48х+56+21+35х=168 83х=91 х=91/83
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
40 кг раствора соли разлили в два сосуда так, что во втором сосуде чистой соли оказалось на 2 кг соли больше, чем в первом сосуде. Если во второй с...
Математика
5 окуней весят столько же , сколько и 2 леща , и лещ тяжелее окуня на 360 граммов. Сколько весит окунь ? Помогите!!!
Математика
Максимальная скорость,с которой может двигаться заяц-русак ,на 25 км в час,или в 2 часа,больше скорости землеройки.С какой максимальной скоостью мо...