В классе учатся 25 человек, все разного роста. Выше Пети 17 человек, а ниже Васи 13. Сколько человек выше Пети, но ниже Васи? Ответ обосновать
Алгебра
В классе учатся 25 человек, все разного роста. Выше Пети 17 человек, а ниже Васи 13. Сколько человек выше Пети, но ниже Васи? Ответ обосновать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25-(17+1)=7 человек ниже Пети 2) 7 человек ниже Пети, а ниже Васи 13, значит Вася выше за Петю. По увелинию роста Петя стоит 8-м, а Вася 14-м, значит между ними 5 человек (9-й, 10-й,11-й, 12-й, 13-й) ответ: 5 человек
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