Если добавить в кошелек треть суммы денег, то станет 68 рублей. Сколько было денег в кошелке?
Математика
Если добавить в кошелек треть суммы денег, то станет 68 рублей. Сколько было денег в кошелке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть денег было х, тогда стало ((4/3)х) рублей. (4/3)х=68 (домножаем на 3) 4х=204 х=204/4 х=51 Ответ: 51рубль
Гость:
допустим, денег было х, тогда 1 1/3х=68 4/3х=68 х=68:4/3 х=68*3/4 х=51 руб было в кошельке проверка 1/3 от 51=17руб 51+17=68
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