какая начальная форма у слов:на луну,лунные,лунную,до луны

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какая начальная форма у слов:на луну,лунные,лунную,до луны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма существительных "на луну, до луны"  - луна Начальная форма прилагательных  "лунные,лунную"  - лунный    
Гость:
на луну,лунные,лунную,до луны   Начальной формой прил. является И.п ед. ч.  м рода. То есть у "лунные,лунную" это ЛУННЫЙ   Начальной формой сущ. является И.п ед. ч То есть у  "на луну" и "до луны" это будет ЛУНА
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