какая начальная форма у слов:на луну,лунные,лунную,до луны
Русский язык
какая начальная форма у слов:на луну,лунные,лунную,до луны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма существительных "на луну, до луны" - луна Начальная форма прилагательных "лунные,лунную" - лунный
Гость:
на луну,лунные,лунную,до луны Начальной формой прил. является И.п ед. ч. м рода. То есть у "лунные,лунную" это ЛУННЫЙ Начальной формой сущ. является И.п ед. ч То есть у "на луну" и "до луны" это будет ЛУНА
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