причины и условия заключения мира русско-турецкой войны в начале 19 века(1806-1812 гг.)
Обществознание
причины и условия заключения мира русско-турецкой войны в начале 19 века(1806-1812 гг.)
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Гость:
1)Капитуляция турецких войск у Бухареста 2)Назревавшая война с Францией 3)Блокада
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