фонетичний розбір слова напоєна

Гость: Гость:

(напойена)- наголос на о, 7 букв, 8 звуків, 4 склади н - тверда, приголосна, дзвінка; а- голосна, ненаголошена; п-тверда, приголосна, глуха о- голосна, наголошена; й-м'яка ,приголосна е-голосна, ненаголошена; н- тверда, приголосна, дзвінка; а - голосна, ненаголошена.