в военную часть доставили 12 вагонов картофеля по 40 тоннов в каждом вагоне и столько же вагонов моркови по 10 тоннах в каждом вагоне сколько всего тонн овощей привезли в военную часть

Математика

в военную часть доставили 12 вагонов картофеля по 40 тоннов в каждом вагоне и столько же вагонов моркови по 10 тоннах в каждом вагоне сколько всего тонн овощей привезли в военную часть

Автор: Гость