в военную часть доставили 12 вагонов картофеля по 40 тоннов в каждом вагоне и столько же вагонов моркови по 10 тоннах в каждом вагоне сколько всего тонн овощей привезли в военную часть

Математика
в военную часть доставили 12 вагонов картофеля по 40 тоннов в каждом вагоне и столько же вагонов моркови по 10 тоннах в каждом вагоне сколько всего тонн овощей привезли в военную часть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*40=480т картофеля 12*10=120т моркови 480+120=600т овощей всего или 12*40+12*10=600т
Гость:
1). 12*40=480 (т.) - привезли картофеля. 2). 10*12=120 (т.) - привезли моркови. 3). 480+120=600 (т.) Ответ: 600 тонн овощей доставили в военную часть.)))
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