составить формулу оксидов,гидрооксидов,хлоридов,нитратов,be,ba,cs
Химия
составить формулу оксидов,гидрооксидов,хлоридов,нитратов,be,ba,cs
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)BeO, BaO, Cs2O 2)Be(OH)2, Ba(OH)2, CsOH 3)BeCl2, BaCl2, CsCl 4)Be3N2 или Be5N2 Ba3N2 или Be5N2 Cs3N или Cs5N
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