расстояние мужду городаами рассположеными на берегах одной и той же реки равно 720 км!теплоход двигаясь по течению преодалевает это расстояние за 36 часов а двигаясь против течения-за 45 часов найди собственную скорост теплохо...
Математика
расстояние мужду городаами рассположеными на берегах одной и той же реки равно 720 км!теплоход двигаясь по течению преодалевает это расстояние за 36 часов а двигаясь против течения-за 45 часов найди собственную скорост теплохода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720/36=20км/ч по течению 720/45=16км/ч против течения (20-16)/2=2км/ч скорость течения (20+16)/2=18км/ч скорость теплохода
Гость:
Пусть х - скорость теплохода, у - скорость реки. За течением реки уравнение имеет вид 720/(у+х)=36, против течения 720/(х-у)=45. 720=36*(х+у), 720=45*(х-у), 20=х+у, 16=х-у, 16+у=х, 20=16+у+у, 20-16=2у, у=2, соответственно х=18 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша, Даша и Наташа поочерёдно парами становились на весы. Маша и Даша вместе весят 55 кг, Даша и Наташа - 58кг, а Маша и Наташа-59кг. Сколько веси...
Математика
в военную часть доставили 12 вагонов картофеля по 40 тоннов в каждом вагоне и столько же вагонов моркови по 10 тоннах в каждом вагоне сколько всего...
Обществознание
Қазақ тiлi