расстояние мужду городаами рассположеными на берегах одной и той же реки равно 720 км!теплоход двигаясь по течению преодалевает это расстояние за 36 часов а двигаясь против течения-за 45 часов найди собственную скорост теплохо...

Математика

расстояние мужду городаами рассположеными на берегах одной и той же реки равно 720 км!теплоход двигаясь по течению преодалевает это расстояние за 36 часов а двигаясь против течения-за 45 часов найди собственную скорост теплохода

Автор: Гость