не используя таблицу простых чисел, можно ли узнать, есть ли среди чисел 111; 736; 963; 785; 144 простые числа?
Математика
не используя таблицу простых чисел, можно ли узнать, есть ли среди чисел 111; 736; 963; 785; 144 простые числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таких чисел нет 736 и 144 заканчиваются четной цифрой и поэтому делятся на 2 111 и 963 делятся на 3, так как их сумма цифр делится на 3 785 заканчивается на 5 и поэтому делится на 5
Гость:
простые числа имеют всего два делителя - единицу и само это число, значит нужно эти числа разложить на множители 111=3*37; 736=2⁵*23; 963=3²*107; 785=5*157; 144=2⁴*3² ⇒ простых чисел нет
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