ИЗВЕСТНО,ЧТО СООБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ,О ТОМ ЧТО К ДОСКЕ ПОЙДЁТ САША ОРЛОВ ,СОДЕРЖИТ 5 БИТОВ ИНФОРМАЦИИ . СКОЛЬКО УЧЕНИКОВ В КЛАССЕ?
Экономика
ИЗВЕСТНО,ЧТО СООБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ,О ТОМ ЧТО К ДОСКЕ ПОЙДЁТ САША ОРЛОВ ,СОДЕРЖИТ 5 БИТОВ ИНФОРМАЦИИ . СКОЛЬКО УЧЕНИКОВ В КЛАССЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = 2^i N = 2^5 = 32 Ответ. В классе 32 ученика
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