ИЗВЕСТНО,ЧТО СООБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ,О ТОМ ЧТО К ДОСКЕ ПОЙДЁТ САША ОРЛОВ ,СОДЕРЖИТ 5 БИТОВ ИНФОРМАЦИИ . СКОЛЬКО УЧЕНИКОВ В КЛАССЕ?

Экономика

ИЗВЕСТНО,ЧТО СООБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ,О ТОМ ЧТО К ДОСКЕ ПОЙДЁТ САША ОРЛОВ ,СОДЕРЖИТ 5 БИТОВ ИНФОРМАЦИИ . СКОЛЬКО УЧЕНИКОВ В КЛАССЕ?

Автор: Гость