Велосипедист проехал расстояние от турбазы до почты за 20 мин.Сколько времени ему понадобиться, чтобы проехать с такой же скоростью расстояние от турбазы до станций, если оно в 2,5 раза больше?

Алгебра

Велосипедист проехал расстояние от турбазы до почты за 20 мин.Сколько времени ему понадобиться, чтобы проехать с такой же скоростью расстояние от турбазы до станций, если оно в 2,5 раза больше?

Автор: Гость