Велосипедист проехал расстояние от турбазы до почты за 20 мин.Сколько времени ему понадобиться, чтобы проехать с такой же скоростью расстояние от турбазы до станций, если оно в 2,5 раза больше?
Алгебра
Велосипедист проехал расстояние от турбазы до почты за 20 мин.Сколько времени ему понадобиться, чтобы проехать с такой же скоростью расстояние от турбазы до станций, если оно в 2,5 раза больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если расстояние в 2,5 раза больше, то и времени затратит в 2,5 раза больше. чтоб доехать от турбазы до станции велосипедисту надо 20*2,5=50минут.
Гость:
20*2,5=50 мин ответ: понадобится 50 мин
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