Найти удлинение буксирного троса с жёсткостью 100 кН/м при буксировке авотмобиля массой 2 тс ускарением 0.5 м/с в квадрате трением пренебречь

Физика
Найти удлинение буксирного троса с жёсткостью 100 кН/м при буксировке авотмобиля массой 2 тс ускарением 0.5 м/с в квадрате трением пренебречь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                             СИ:                     Решение: k= 100кН/м                    = 100000 Н/м      m= 2т                             = 2000 кг              F= -kΔx a= 0,5 м/с в квадрате                         Найти:                                                        Δx= [latex]\frac{F}{k}[/latex] Δx-?                                                                        F= am      F= 0,5·2000= 1000 (Н)                                                                   Δx= [latex]\frac{1000}{100000}[/latex]= 0,01                                               Ответ: ΔХ=0,01
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