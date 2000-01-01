Найти удлинение буксирного троса с жёсткостью 100 кН/м при буксировке авотмобиля массой 2 тс ускарением 0.5 м/с в квадрате трением пренебречь
Физика
Найти удлинение буксирного троса с жёсткостью 100 кН/м при буксировке авотмобиля массой 2 тс ускарением 0.5 м/с в квадрате трением пренебречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: СИ: Решение: k= 100кН/м = 100000 Н/м m= 2т = 2000 кг F= -kΔx a= 0,5 м/с в квадрате Найти: Δx= [latex]\frac{F}{k}[/latex] Δx-? F= am F= 0,5·2000= 1000 (Н) Δx= [latex]\frac{1000}{100000}[/latex]= 0,01 Ответ: ΔХ=0,01
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