Найти удлинение буксирного троса с жёсткостью 100 кН/м при буксировке авотмобиля массой 2 тс ускарением 0.5 м/с в квадрате трением пренебречь

Физика

Найти удлинение буксирного троса с жёсткостью 100 кН/м при буксировке авотмобиля массой 2 тс ускарением 0.5 м/с в квадрате трением пренебречь

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