Рулон ткани длинной 36 м разрезали на 3 части в отношений 2:3:7.Найдите длинну каждой части.

Гость: Гость:

2+3+7=12 (частей) 36:12=3 (м) - это приходится на 1 часть 2 х 3 =6(м) -длина первой части 3 х 3 = 9 (м) - длина второй части 7 х 3 = 21 (м) - длина третьей части