Рулон ткани длинной 36 м разрезали на 3 части в отношений 2:3:7.Найдите длинну каждой части.
Алгебра
Рулон ткани длинной 36 м разрезали на 3 части в отношений 2:3:7.Найдите длинну каждой части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 часть равна х, тогда 2x+3x+7x=36 12x=36 x=3 1 часть=3*2=6м 2 часть=3*3=9м 3 часть=3*7=21
Гость:
2+3+7=12 (частей) 36:12=3 (м) - это приходится на 1 часть 2 х 3 =6(м) -длина первой части 3 х 3 = 9 (м) - длина второй части 7 х 3 = 21 (м) - длина третьей части
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