Покупателю продали по одинаковой цене 5 м желтой ткани и 3 м синей. Вся эта ткань стоила а р. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2) сколько стоила ткань каждого цвета.

Математика

Покупателю продали по одинаковой цене 5 м желтой ткани и 3 м синей. Вся эта ткань стоила а р. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2) сколько стоила ткань каждого цвета.

Автор: Гость