Покупателю продали по одинаковой цене 5 м желтой ткани и 3 м синей. Вся эта ткань стоила а р. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2) сколько стоила ткань каждого цвета.
Математика
Покупателю продали по одинаковой цене 5 м желтой ткани и 3 м синей. Вся эта ткань стоила а р. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2) сколько стоила ткань каждого цвета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а:(5+3)=а:8 стоил 1м ткани (а:8)*5 желтая ткань (а:8)*3 синяя ткань
Гость:
1)а:(5+3)=а:8- стоит 1 м 2)(а:8)*5-стоит жёлтая ткань 3)(а:8)*3-стоит синяя ткань
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